Amerikaanse gezant: IS blijft een bedreiging

Islamitische Staat (IS) blijft volgens waarnemend speciale gezant John Godfrey van de internationale anti-IS-coalitie een gevaar. Hij ziet de terreurgroep nog steeds als een belangrijke veiligheidsdreiging in Syrië en Irak en daarbuiten, onder meer in Europa en Noord-Amerika.

Godfrey zei dat ‘sinds de nederlaag van het frauduleuze territoriale kalifaat van IS’ in 2019 het de focus op activiteiten van zijn afdelingen en netwerken heeft geïntensiveerd. Een aanslag in Mozambique het afgelopen weekend waarbij meer dan 55 Mozambikaanse veiligheidsmensen werden gedood, is volgens de gezant daarvan een voorbeeld.

‘Aanvallen zoals deze zijn duidelijke aanwijzingen dat IS actief blijft zoeken om zijn kwaadaardige activiteit naar nieuwe fronten te verspreiden”, zei Godfrey maandag. ‘Om de blijvende wereldwijde nederlaag van IS te verzekeren, moeten IS-afdelingen en -netwerken buiten Irak en Syrië effectief worden tegengegaan, en wij als coalitie erkennen dat.’

Verschillende ministers van Buitenlandse Zaken van landen in de anti-IS-coalitie, onder wie minister Stef Blok, houden dinsdag een onlinebijeenkomst. Die is georganiseerd door de Amerikaanse minister Zaken Antony Blinken en Sophie Wilmes, de vicepremier van België en minister van Buitenlandse Zaken. De bijeenkomst zal grotendeels gericht zijn op de voortdurende inspanningen van de coalitie in Irak en Syrië, legde Godfrey uit.

Bovendien wordt tijdens de bijeenkomst de groeiende dreiging van de terreurgroep buiten Irak en Syrië, met name in Afrika, besproken.