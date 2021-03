Amsterdamse oud-commissaris voor rechter wegens verduistering

Smit zou tussen 2009 en 2014 structureel diners, kaarten voor voetbalwedstrijden en concerten van politiegeld hebben betaald. De toenmalige korpsleiding in Amsterdam deed in mei 2016 aangifte en Smit werd na 44 jaar politiedienst ontslagen wegens ‘zeer ernstig plichtsverzuim”. Volgens het OM komt het totaal verduisterde bedrag op circa 50.000 euro.

Smit was destijds districtschef in Amsterdam Zuid-Oost. Hij heeft alle beschuldigingen tot dusver van de hand gewezen. In april 2018 deed hij zijn verhaal op tv bij Jeroen Pauw. In dat gesprek legde hij uit dat hij op kosten van de politie onder meer kaarten voor Ajax kocht, voor ‘representatiedoeleinden’ en ‘als beloning voor politieagenten”. Dat deed hij openlijk, want het was volgens hem een gangbare praktijk.

Als er kaarten overbleven, gaf Smit ze naar eigen zeggen weg, aan familie en bekenden, maar ook aan ‘hoge politieambtenaren’ en ‘zelfs officieren van justitie”. Smit zei bij Pauw het ‘onzin’ te vinden ‘om die plaatsen leeg te laten”. Hij wilde tijdens het interview geen namen van functionarissen noemen. ‘Maar in de strafzaak komen die wel boven.’

In 2017 kreeg Smit een herseninfarct. De zaak heeft hem zeer aangegrepen, zei hij bij Pauw. De afdoening van de zaak liep vertraging op door onder meer de coronacrisis.