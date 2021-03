Man gewond bij steekincident in Limburgse Broekhuizenvorst

Bij een steekincident is in de nacht van maandag op dinsdag een man gewond geraakt in het Limburgse Broekhuizenvorst. Rond 1.37 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Blitterwijckseweg. De verdachte is na de confrontatie met het slachtoffer te voet gevlucht.

Het slachtoffer is ter plaatse medisch behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.

De politie is op zoek naar de verdachte en stelt een onderzoek in.