Braziliaanse president vervangt zes ministers

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft maandag zes ministers vervangen. Onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie hebben een nieuwe roerganger gekregen, zo maakte de regering in een verklaring bekend.

Carlos Alberto Franco França werd benoemd als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en Walter Souza Braga Netto is nu de minister van Defensie. Ze vervangen respectievelijk Ernesto Araújo en Fernando Azevedo e Silva. Luiz Eduardo Ramos is aangesteld als de nieuwe stafchef, politiecommandant Anderson Torres is de nieuwe justitieminister. Vertrekkend minister van Justitie Andre Mendonca wordt procureur-generaal en congreslid Flavia Arruda bekleedt vanaf nu de post van regeringssecretaris.

De rechts-populistische leider maakt zich op voor de presidentsverkiezingen in oktober 2022 en staat onder toenemende druk vanwege forse toenames van het aantal coronabesmettingen en -doden in de afgelopen weken. Het toch al zwaar getroffen land, dat na de Verenigde Staten wereldwijd de meeste geïnfecteerden en doden telt door het longvirus, heeft het wekelijkse aantal overledenen zien verviervoudigen ten opzichte van begin dit jaar.