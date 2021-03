Mexicaanse agenten breken nek van vrouw tijdens arrestatie

In Mexico is veel ophef ontstaan nadat beelden op sociale media zijn opgedoken van de arrestatie van een 36-jarige vluchtelinge uit El Salvador. De vrouw brak haar nek en overleefde zaterdag de aanhouding door vier politiemannen in de badplaats Tulum niet. ‘Ze is op brute wijze behandeld en omgebracht”, zei de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador maandag.

Op de beelden is te zien hoe de vrouw op haar buik op straat ligt naast een politiewagen, met haar handen op haar rug gebonden. Een politieagente drukt haar knie op de rug van de arrestante die het uitschreeuwt van de pijn. Later is te zien hoe agenten haar roerloze lichaam achterop een pick-uptruck leggen.

Uit een autopsie blijkt dat de vrouw twee nekwervels heeft gebroken. De betrokken agenten zijn gearresteerd en de politiechef van Tulum is ontslagen. President Nayib Bukele Ortez van El Salvador heeft opgeroepen tot zware straffen voor de verantwoordelijken.

De zaak zorgde ook voor opschudding vanwege de overeenkomsten met de dood van George Floyd mei vorig jaar tijdens zijn arrestatie in de Verenigde Staten. Op beelden was te zien dat de witte agent Derek Chauvin minutenlang zijn knie op de nek van de zwarte Floyd zette. De strafzaak tegen Chauvin begon maandag in Minneapolis.