Duncan Laurence gaat optreden in talkshow Ellen DeGeneres

Duncan Laurence kan amper een week na zijn debuut op de Amerikaanse televisie alweer zijn tweede optreden in zijn agenda schrijven. De Nederlandse zanger mag op 6 april zijn songfestivalnummer Arcade ten gehore brengen in de talkshow van Ellen DeGeneres.

"Dit is onwerkelijk", schrijft Duncan maandag op Instagram. De zanger zingt Arcade samen met zangeres Fletcher, met wie hij eerder al een nieuwe versie uitbracht. Vorige week trad Duncan al op in de bekende Amerikaanse talkshow The Today Show. Ook toen zong hij Arcade.

Hoewel het alweer bijna twee jaar geleden is dat de zanger namens Nederland de songfestivalbokaal in ontvangst nam, is Arcade sinds begin dit jaar een hit in de Verenigde Staten. De nieuwe bekendheid van het nummer in de VS dankt Duncan aan de app TikTok. Talloze gebruikers maakten de afgelopen maanden filmpjes waarin het nummer te horen is.