Veiligheidsberaad rekent op concreet openingsplan over twee weken

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is met betrouwbare informatie over versoepelingen. ‘We hebben niks aan een routekaart die bij een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen.

Wanneer er mogelijk beperkingen worden losgelaten kon hij maandag nog niet zeggen.

De burgemeesters zijn optimistisch over het tempo waarmee gevaccineerd wordt. Volgens hen zijn de vaccinaties nu goed op gang gekomen. ‘De prognose is uitstekend en nu moeten we het tempo erin houden. De vaccinatiegraad in het land moet nu echt een grote rol gaan spelen in beslissingen over lockdownmaatregelen”, vindt Bruls.

Het Veiligheidsberaad had kritiek op de routekaart voor versoepelingen die het kabinet begin deze maand presenteerde. De burgemeesters hebben veel aanpassingen bedacht, waarbij meer rekening is gehouden met de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het alternatieve plan wordt deze weken met onder anderen justitieminister Ferd Grapperhaus en coronaminister Hugo de Jonge besproken. Waarschijnlijk schuiven minister-president Mark Rutte en nog enkele bewindslieden volgende week aan bij het beraad.