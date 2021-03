Action blij met loskomen Ever Given, geen zorgen over leveringen

Koopjesketen Action is blij met het vlottrekken van containerschip Ever Given in het Suezkanaal. ‘Anders was het een groot drama geworden”, zegt een woordvoerster. Het megacontainerschip zat dagenlang vast in het kanaal, waardoor het een van de belangrijkste vaarroutes stremde.

In het algemeen geldt dat ongeveer de helft van de producten die Action verkoopt uit Azië komt. Volgens de woordvoerster is het nu de vraag hoe de spullen, nu de vaarroute weer open is, in de havens aankomen en hoe ze daar verwerkt worden. ‘Het is nog te vroeg voor voorspellingen. Er is een verstoring geweest, de exacte effecten zijn nog niet te zien. We gaan nu kijken met onze logistieke planners waar welke spullen zijn.’

Een deel van de schepen die onderweg zijn uit Azië zijn al de andere route rondom de Kaap aan het varen. ‘Dat betekent dat er ook schepen niet door het Suezkanaal hoeven, maar die komen dus later aan.’ Dat is bij sommige producten niet zo erg, zegt de woordvoerster, ‘maar je wil geen tuinspullen pas in oktober”.

Op korte termijn zullen er geen gevolgen zijn voor Action, ook omdat alle artikelen de komende weken op voorraad in de distributiecentra zijn. Ook zijn de meeste spullen voor het voorjaar, waaronder de paas- en tuinspullen, al binnen. ‘We denken dat het redelijk te managen is.’ Wel wacht Action nog op spullen voor de zomer. De winkelketen zegt continu in contact te staan met de leveranciers.