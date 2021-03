Eerste prik beschermt 80 procent bij Pfizer/BioNTech en Moderna

Wanneer iemand een enkele prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna krijgt, daalt de kans op besmetting met het coronavirus al met 80 procent. De tweede inenting verhoogt de bescherming naar 90 procent. Dat concludeert de Amerikaanse versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben het effect van de vaccins op 3950 proefpersonen bestudeerd.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, pleit ervoor in Nederland de tweede prik verder uit te stellen. De eerste prik is genoeg om het aantal ziekenhuisopnames te laten dalen. Als mensen later hun tweede prik krijgen, kunnen de vrijkomende doses worden gebruikt om anderen hun eerste inenting te geven, zodat ook zij bescherming tegen het coronavirus opbouwen. De meeste vaccins moeten twee keer worden toegediend, met een paar weken tussen de eerste en de tweede prik.

De vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna werken op dezelfde, nieuwe manier. Ze gebruiken de genetische code van de uitsteeksels van het coronavirus, de zogeheten messenger-RNA (mRNA). Die code zit in kleine vetbolletjes, die worden geïnjecteerd. Sommige cellen gaan door de instructies van de genetische code zelf het eiwit van de uitsteeksels produceren, waarna het afweersysteem antilichamen aanmaakt en de indringer later herkent, is de gedachte.