Oppositie ontevreden over brief van Ollongren en Jorritsma

Oppositiepartijen zijn niet tevreden over de brief die oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Zij gaan daarin diep door het stof voor een memo die vorige week per ongeluk publiek werd toen Ollongren het Binnenhof verliet.

"Dit nieuwe briefje is volstrekt onvoldoende", aldus Lilian Marijnissen van de SP. "De belangrijke vraag waarom er over een individueel Kamerlid wordt gesproken tijdens de verkenning blijft onbeantwoord." In de memo stond de opmerking 'functie elders' met de naam van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Ook Lilianne Ploumen van de PvdA is niet te spreken over de brief. "Deze uitleg is onvoldoende. De onderste steen moet boven om het vertrouwen in de formatie te herstellen, daarvoor is een Kamerdebat nodig", laat ze weten. De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk woensdag over de kwestie.

Schuld

Voor Geert Wilders (PVV) kan Ollongren niet langer demissionair minister van Binnenlandse Zaken blijven. "Nou of dat nou de waarheid is of niet dan is het nu dus wel meteen exit Ollongren want ik wil geen minister van BZK die verantwoordelijk is voor een notitie met daarin "positie Omzigt, functie elders"", twitterde Wilders.

De beide oud-verkenners nemen in de brief alle schuld op zich en bieden de Kamer "diepgevoelde excuses" aan. Ze noemen het verder "zeer ongepast" dat ze over personele aangelegenheden wilden spreken.