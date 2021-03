Advocaat: proces Floyd is referendum over gelijkheid in Amerika

Het proces in de Verenigde Staten tegen de witte ex-politieagent die wordt beschuldigd van het vermoorden van de zwarte George Floyd, is een referendum over Amerikaanse gerechtigheid en gelijkheid. Dat zei een advocaat van de familie Floyd maandag, kort voor het begin van de rechtszaak in Minneapolis. Daarna knielden verdedigers en nabestaanden voor het gerechtsgebouw en hielden 8 minuten en 46 seconden stilte, verwijzend naar de tijd dat de verdachte agent Derek Chauvin zijn knie tegen de nek van Floyd drukte tijdens diens arrestatie.

Burgerrechtenadvocaat Ben Crump sprak over een baanbrekend proces: ‘De hele wereld kijkt toe.’ Hij noemde het een referendum over ‘hoe ver Amerika is gekomen in zijn zoektocht naar gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen.’ Volgens hem zijn de feiten simpel: ‘Wat George Floyd heeft gedood, was een overdosis buitensporig geweld.’

De voormalige agent Chauvin wordt beschuldigd van ‘onopzettelijke’ moord en doodslag. De 46-jarige Floyd verloor het bewustzijn door de knie op zijn nek en overleefde de arrestatie niet. Als gevolg van het incident vorig jaar mei kwam het in de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten, tot protesten tegen politiegeweld en racisme.