Duitse deelstaten verdedigen versoepelingen tegenover Merkel

Een aantal Duitse deelstaatpremiers heeft zich verweerd tegen de kritiek en de dreigementen van bondskanselier Angela Merkel over wat zij ziet als een lakse toepassing van coronamaatregelen. Merkel dreigde in een vraaggesprek zondagavond met federaal ingrijpen en een totale lockdown in heel het land. Ze wilde dat eerder al afdwingen van 1 tot 5 april, maar ze moest dat afgelopen week inslikken na een storm van protest.

Regiopremiers en partijgenoten van Merkel hebben maandag overleg gevoerd en blijven bij hun versoepelingen. Ze stellen dat het beter is geleidelijk en plaatselijk versoepelingen toe te staan met coronatests en de ingezette vaccinatiecampagne, omdat dit voorkomt dat mensen regels overtreden en stiekem zelf hun sociale leven leiden. Het virus is dan ook makkelijker te traceren.

Onder de premiers bij het overleg waren Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen, Daniel Günther van Sleeswijk-Holstein en Tobias Hans van Saarland. Ze hebben versoepelingen beloofd maar moeten daar volgens Merkel op terugkomen, omdat het land een derde golf van het coronavirus meemaakt. Het aantal besmettingen is over het algemeen hoger dan het maximale aantal dat was afgesproken om coronabeperkingen in te trekken.

Noodrem

Veel Duitse media bekritiseerden Merkels dreiging met een ‘hamerlockdown’ en de Tageszeitung oordeelde dat de bondskanselier dreigt zonder echt plan. Maar volgens Merkel kan het zo niet langer. De deelstaten moeten ‘aan de noodrem trekken”, anders zal de federale regering moeten ingrijpen. De bestrijding van het coronavirus en de beperkingen die de bevolking worden opgelegd zijn in Duitsland vooral een zaak van de deelstaten. Merkel beoogt dat via de Bondsdag te veranderen, zodat de bestrijding van het virus een exclusieve zaak van de federale overheid wordt.

De premiers en de bondskanselier overleggen geregeld samen over wat voor beperkingen ze gaan opleggen of intrekken. Volgens critici is dit beraad juridisch niet eens bevoegd zo veel ingrijpende schendingen van grondrechten op te leggen en zet het de volksvertegenwoordigingen buitenspel.