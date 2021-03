‘Grote kostenpost dreigt voor herverzekeraars door Suezblokkade’

De blokkade van het Suezkanaal door het schip Ever Given zal voor herverzekeraars wereldwijd resulteren in een grote kostenpost. Kredietbeoordelaar Fitch denkt dat de sector voor honderden miljoenen euro’s moet uitkeren vanwege de kwestie, ook nu reddingswerkers het 400 meter lange schip geleidelijk aan vlottrekken.

De Ever Given ligt nu al bijna een week lang overdwars in het kanaal, waardoor het de doorgang van honderden schepen op de belangrijk vaarroute blokkeert. Volgens Fitch zal de kwestie de inkomsten van de wereldwijde herverzekeraars drukken, maar heeft deze nog geen wezenlijke invloed op hun kredietprofiel. Wel zullen de prijzen voor maritieme herverzekeringen verder stijgen, zo verwacht het ratingbureau.

De scheepvaarttarieven voor tankers die olieproducten verschepen verdubbelden bijna nadat het schip vastliep. Daarbij heeft de Ever Given met zijn blokkade de wereldwijde toeleveringsketens verstoord. Voor bedrijven die al te maken hebben met coronabeperkingen dreigen kostbare vertragingen te ontstaan.

Schadeclaims

‘De uiteindelijke verliezen zullen afhangen van de tijd die het bergingsbedrijf nodig heeft om de Ever Given volledig los te trekken. En van de tijd die nodig is totdat het normale scheepsverkeer is hervat”, aldus Fitch. De schade voor de herverzekeraars kan gemakkelijk in de honderden miljoenen euro’s lopen.

De eigenaar en de verzekeraars van de Ever Given worden naar verluidt ook geconfronteerd met aanzienlijke schadeclaims, ook als het schip snel weer vlot wordt getrokken. Een groot deel van de verliezen zal waarschijnlijk worden herverzekerd door een groep herverzekeraars wereldwijd, aldus Fitch. Dit zal de winsten in de eerste helft van het jaar onder druk zetten.

Het is zeker niet de eerste tegenslag voor herverzekeraars. Zij zijn al de dupe van recente natuurrampen zoals winterstormen in de VS en de overstromingen in Australië. Daarnaast kampen ze ook nog altijd met de impact van de coronapandemie.