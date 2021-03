Nabestaanden Afghaans bombardement eisen vergoeding van Defensie

Slachtoffers en nabestaanden eisen een schadevergoeding van Defensie voor bombardementen die in 2007 hebben plaatsgevonden in de Afghaanse stad Chora in de provincie Uruzgan. Volgens hun advocaat Liesbeth Zegveld is destijds buitenproportioneel gehandeld door Nederlandse militairen.

Volgens inlichtingen van Defensie rukten in de zomer van dat jaar tot wel duizend Taliban-aanhangers op in de stad. ‘Executies onder de lokale politie en bevolking dreigen”, aldus Defensie.

Daarom werd besloten om over te gaan tot het nachtelijk bombarderen van de zogeheten ‘green zone’, waar de lokale bevolking op dat moment nog in hun huizen slaapt. Vijftig tot tachtig burgers komen om het leven, rond de honderd mensen raken gewond. Dit militaire optreden ‘past in het beeld dat het leven van een Afghaan voor ons niet zoveel waard is”, zo zei de advocaat maandag in de rechtbank in Den Haag.

Zo voert ze aan dat de inlichtingeninformatie van Defensie soms weken oud is en dat de doelen van het bombardement Taliban-strijders waren. ‘Strijders bewegen, die zitten niet stil te wachten tot ze gebombardeerd worden.’

Slag om Chora

Zegveld hekelt Defensie ook omdat het de bombardementen omschrijft als de Slag om Chora, ‘terwijl er niet door twee partijen gevochten is”. De burgers zouden ook nooit zijn geïnformeerd over de op handen zijnde bombardementen. ‘Het is ons niet duidelijk waarom dat niet kon”, aldus de advocaat.

‘Alles in dit gebied is met de grond gelijkgemaakt”, zo heeft een nabestaande verteld op videobeelden die aan de rechtbank zijn getoond. ‘Alleen de zwakste en armste mensen waren hier toen jullie kwamen bombarderen.’ Onder de eisers is een man die drie broers, zijn vrouw en zijn oom is kwijtgeraakt en zelf gewond is geraakt.

Naast een schadevergoeding, waarvan de omvang nog nader bepaald moet worden, willen de eisers ook verdere inzage in logboeken van Defensie. Zo is onbekend welk type bommen is gebruikt, wat volgens Zegveld ook belangrijk is bij het beoordelen van de proportionaliteit.

De landsadvocaat reageert in de middag op het betoog van Zegveld.