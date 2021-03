‘WHO rapport: virus naar mens vermoedelijk via twee diersoorten’

De WHO-experts die het ontstaan van het coronavirus in China hebben onderzocht, vinden het waarschijnlijk dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan. Het is erg onwaarschijnlijk dat het in een laboratorium per ongeluk is overgesprongen. Dit staat in een WHO-rapport dat het Franse persbureau AFP heeft gezien.

De experts vinden dat ze niet voldoende vrij in Wuhan hebben kunnen werken en willen meer onderzoek doen.