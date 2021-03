AEX tikt 700 punten aan, Credit Suisse onderuit in Zürich

De Amsterdamse AEX-index tikte maandag kortstondig de 700-puntengrens aan. De laatste keer dat de hoofdindex dat niveau wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internetzeepbel in 2000. De Europese aandelenmarkten lieten overwegend kleine winsten zien, na de forse koersstijgingen op vrijdag. In Zwitserland stond Credit Suisse onder druk. De bank waarschuwde voor een fors verlies door financiële problemen bij een groot Amerikaans hedgefonds.

Credit Suisse zag 10 procent aan beurswaarde verdampen in Zürich. De bank heeft zijn posities in een Amerikaans hedgefonds verlaten en verlies genomen nadat het fonds niet voldeed aan zogenoemde margin calls, ofwel een oproep om het onderpand aan te vullen om de risico’s af te dekken. Het Japanse effectenhuis Nomura waarschuwde ook al voor een mogelijk miljardenverlies door transacties met een Amerikaanse klant. Beide financiële concerns gaven de naam van de klant niet prijs, maar volgens persbureau Reuters gaat het om hedgefonds Archegos Capital Management.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 698,53 punten. Kort na opening van de markt steeg de AEX tot 700,58 punten. Eind februari lag de psychologische 700-puntengrens ook al binnen bereik. De trage voortgang van het vaccinatieprogramma in Europa, de oplopende rentes op vooral Amerikaanse staatsobligaties en de stijgende inflatie zorgden toen echter voor een terugval op de beurzen. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1013,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.

Olieprijzen omlaag

Sterkste stijger in de AEX was dataleverancier RELX met een winst van 1,7 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 1,1 procent. In de MidKap klom Air France-KLM 1,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg is de Franse regering bijna klaar met haar plan om luchtvaartmaatschappij Air France van nieuw kapitaal te voorzien. De kapitaalinjectie van meerdere miljarden euro’s wordt mogelijk in de komende dagen bekendgemaakt.

De olieprijzen gingen omlaag na het nieuws dat het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal weer drijft. Het schip Ever Given blokkeert sinds dinsdag de belangrijke handelsroute. Volgens topman Peter Berdowski van maritiem dienstverlener Boskalis (min 0,4 procent), die helpt bij het lostrekken van het schip, is het echter nog te vroeg om te zeggen dat de problemen zijn opgelost.

De prijs van een vat Brentolie daalde 1,5 procent tot 63,61 dollar. Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 59,74 dollar per vat. De euro was 1,1782 dollar waard, tegenover 1,1797 dollar op vrijdag.