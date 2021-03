‘Happy Monday’ in Engeland: lockdown verder versoepeld

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Het land heeft met ruim 126.000 sterfgevallen het hoogste dodental van Europa gemeld, maar is daar inmiddels ook koploper op vaccinatiegebied. Ruim 30 miljoen Britten hebben al een eerste dosis van een coronavaccin gehad.

De Britse regering durft het nu aan om geleidelijk de lockdown te versoepelen in Engeland. Daar mogen mensen nu weer buiten afspreken in groepjes van maximaal zes mensen of een onbeperkt aantal personen uit twee huishoudens. Ook mogen sportlocaties in de buitenlucht weer open, zoals tennis- en golfbanen.

21 juni

Sommige ingrijpende maatregelen blijven nog wel van kracht. Zo mogen Engelsen binnenshuis nog geen gasten ontvangen, al zijn daar wel uitzonderingen mogelijk. Het plan voor de versoepeling van de lockdown bestaat uit meerdere stappen. Die hebben alleen betrekking op Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland gaan over hun eigen planning.

Bij de volgende stap in het versoepelingsplan gaan alle winkels weer open. Horeca mogen dan weer klanten bedienen in de buitenruimte. De exacte datum staat nog niet vast, maar het gaat naar verwachting niet voor 12 april gebeuren. De laatste stap is het opheffen van alle beperkingen op sociale contacten. Dat zou na 21 juni kunnen gebeuren.