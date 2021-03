Advocaat Zegveld eist inzage logboekdata bombardement Afghanistan

De Nederlandse staat moet logboeken vrijgeven die meer duidelijkheid verschaffen over het bombardement in de Chora-vallei in Afghanistan waarbij in juni 2007 tientallen doden vielen. Dat eist advocaat Liesbeth Zegveld maandag in de rechtbank in Den Haag namens vier Afghanen in een rechtszaak die ze heeft aangespannen tegen het ministerie van Defensie. Aan de aanval in de provincie Uruzgan namen Nederlandse Apache-gevechtshelikopters, F16’s en mogelijk een pantserhouwitser deel.