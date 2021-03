Uitspraak rechtbank over vermoedelijk brein liquidatie De Meern

In de gerechtsbunker in Amsterdam doet de rechtbank maandag uitspraak in de strafzaak tegen de 38-jarige Marcel D., die het brein zou zijn achter de liquidatie van drugshandelaar Wout Sabee (70) en een eerdere poging daartoe. Het slachtoffer werd op 24 juni 2016 bij zijn huis in De Meern doodgeschoten.