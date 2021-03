Kinderen en volwassenen lopen Avond4daagse vanuit huis

Net als vorig jaar gaat de Avond4daagse door het coronavirus niet in de gebruikelijke vorm door. Wandelaars kunnen ook dit jaar vanuit hun eigen huis verschillende routes lopen van 2,5, 5 of 10 kilometer. Dat kan met de app die de Koninklijke Wandel Bond Nederland heeft ontwikkeld.

De Avond4daagse werd in 1940 voor het eerst gehouden. Die kwam tot stand in ‘t Gooi, omdat het tijdens de oorlog verboden was om overdag wandeltochten te organiseren. De wandeltocht werd eerst vooral door volwassenen gelopen, maar vanaf 1980 gingen steeds meer scholen meedoen. Tegenwoordig nemen jaarlijks grofweg 500.000 kinderen deel.

Vorig jaar liepen ongeveer 60.000 kinderen de Avond4daagse vanuit huis mee. Dit jaar hoopt de organisatie op meer, zegt een woordvoerder, die ook laat weten dat volwassenen de app goed kunnen gebruiken. ‘De app is in principe ontwikkeld voor kinderen, maar de routes zijn ook leuk voor ouderen.’ Tijdens het wandelen krijgen deelnemers opdrachten via de app, bijvoorbeeld om zwerfafval op te ruimen of om een rap te verzinnen.

Inschrijven voor de Avond4daagse kan met ingang van maandag op www.avond4daagse.nl. Deelnemers krijgen dan de app toegestuurd, waarmee ze tot 30 juni dagelijks uit drie verschillende routes kunnen kiezen die de app heeft gegenereerd. De startdatum bepaalt de deelnemer zelf, net als het tijdstip en de dag van de wandeling. Met gps-tracking wordt gecontroleerd of de wandelaars hun afstand ook echt lopen. Wie de vier dagen binnen twee weken volbrengt, krijgt een medaille thuisbezorgd.