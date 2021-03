Farmaceutische sector wil plek in het OMT

De farmaceutische sector wil een stoel in het het Outbreak Management Team (OMT). Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt tegen het AD dat toekomstige pandemieën zo beter bestreden zouden kunnen worden. OMT-voorzitter Jaap van Dissel ziet weinig heil in het idee.

De NVFG-voorzitter benadrukt in het interview dat het gaat om deskundigen uit de sector en niet om mensen met commerciële functies. ‘Ik vind dat onze sector een sterkere stem verdient. We hebben zo veel kennis in huis. Natuurlijk hebben we financiële belangen, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.’

Kaptein stelt dat farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins. Het zit hem dwars dat het kabinet tijdens de coronacrisis advies inwon bij ‘een hele spaghettikluwen’ aan organisaties, maar dat de NVFG nergens bij werd betrokken. ‘Dat heeft sowieso geleid tot vertraging van de vaccinatiecampagne.’

De OMT-voorzitter, RIVM-baas Jaap van Dissel, zegt dat een plek in het team ‘niet een prijs is die je kunt winnen. Bovendien denk ik dat je moet oppassen om alles op de schop te gooien vanwege deze pandemie.’ Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge merkt op dat de vaccinatiecampagne, waar de farmaceuten een belangrijke rol in spelen, niet de verantwoordelijkheid is van het OMT.

Kaptein blijft echter bij zijn standpunt. ‘Volgens mij is het OMT samengesteld uit het RIVM, experts en de voorzitters van beroepsverenigingen die een rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten, zoals de huisartsen, de kinderartsen en de microbiologen. Daar zouden wij als NVFG ook bij kunnen horen.’