VS willen sancties tegen Myanmar vanwege geweld door leger

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag gereageerd op het dodelijke geweld dat het leger van Myanmar gebruikt tegen haar bevolking. Biden noemt het geweld ‘absoluut schandalig’ en zegt dat de VS bezig zijn met het voorbereiden van sancties vanwege de gewelddadige acties. Wat deze sancties precies inhouden en tegen wie ze zullen worden ingevoerd, is nog onbekend. Begin maart kondigden de VS ook al sancties aan als reactie op de staatsgreep van het leger begin februari.

Ook de Europese Unie heeft zondag het geweld in Myanmar veroordeeld. ‘De escalatie van geweld met meer dan honderd burgermoorden gepleegd door het leger tegen de eigen bevolking tijdens de dag van de strijdkrachten is onaanvaardbaar”, zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, in een verklaring. ‘In plaats van een feestdag zorgde het leger in Myanmar gisteren voor een dag van afschuw en schaamte”, voegde hij eraan toe.

Zaterdag was de dodelijkste dag sinds de staatsgreep op 1 februari. 114 mensen zouden om het leven zijn gekomen, onder wie meerdere kinderen. De defensiechefs van twaalf landen, waaronder Nederland, hebben zaterdag in een gezamenlijke verklaring het dodelijke geweld door het leger tegen ongewapende burgers veroordeeld. ‘Een professioneel leger volgt internationale gedragsnormen en is verantwoordelijk voor het beschermen, niet schaden, van de mensen die het dient”, schrijven ze.

In totaal zijn sinds de coup zeker 440 mensen gedood. Buurland Thailand liet eerder deze maand al weten voorbereidingen te treffen voor de komst van vluchtelingen vanuit Myanmar vanwege het geweld.