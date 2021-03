Next verdwijnt uit naam ochtendkrant NRC

NRC Next verandert van naam en de ochtendkrant heet vanaf maandag NRC. Ook het logo van de middagkrant verandert, maar de naam NRC Handelsblad blijft hetzelfde. De logo’s van beide uitgaven gaan meer op elkaar lijken, meldt hoofdredacteur René Moerland in een mededeling in de krant. Het motto Lux et Libertas (licht en vrijheid) blijft op de voorpagina van beide kranten te zien.