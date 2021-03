Politie: onderzoek naar man die inreed op verslaggever Urk

De politie in Urk is een onderzoek gestart naar de man die zondagochtend een verslaggever van omroep PowNed heeft aangereden bij de Sionkerk. ‘We hebben de man van de BMW inmiddels boven water en de aangifte opgenomen van de verslaggever”, zegt een woordvoerder.

‘We gaan nu in gesprek met de man, daarna nemen we eventuele vervolgstappen. We nemen dit zeer serieus”, aldus de politie. De automobilist is echter nog niet opgepakt. Of er sprake is van een strafbaar feit kon de woordvoerder ook nog niet zeggen.

Op filmpjes is te zien hoe de automobilist inrijdt op de PowNed-journalist bij het inparkeren, waarna de man wegloopt. Daarvoor werd de verslaggever door twee jongeren geschopt en geslagen.

Dat zondagochtend niet direct is overgegaan tot aanhouding voor het aanrijden van de verslaggever, komt omdat de politie de rust wilde bewaren, vertelt de woordvoerder. ‘Op dat moment was onze prioriteit de-escaleren.’

De gemeente Urk en de politie laten in een gezamenlijke verklaring weten zowel voor persvrijheid als vrijheid van godsdienst te staan.