Servië geeft zakenlui uit buurlanden coronaprik

Servië heeft dit weekend duizenden mensen uit buurlanden Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro en Kroatië gevaccineerd tegen het coronavirus. In Belgrado worden in totaal ruim 19.000 prikken gezet bij buitenlanders, lieten de lokale autoriteiten weten.

De regering heeft een speciaal vaccinatieprogramma opgezet voor zakenlui uit de regio, om de handelsrelaties in het gebied een duwtje in de rug te geven. In een aantal landen in de regio, waaronder Bosnië en Noord-Macedonië, komt het vaccineren tegen Covid-19 moeizaam van de grond.

Servië heeft daarentegen reeds 20 procent van zijn bevolking al van een eerste prik voorzien. 13 procent van de 7 miljoen Serviërs is twee keer ingeënt. De regering maakt behalve de Westerse vaccins ook op grote schaal gebruik van die uit Rusland en China.

Volgens lokale media werden de voorwaarden voor het krijgen van een prik niet altijd even goed gecontroleerd. Zo zou het tonen van een Bosnisch paspoort voldoende zijn geweest om zonder afspraak een prik te krijgen. Een politicus uit Belgrado gaf toe dat veel ‘zakenlui’ familieleden hadden meegenomen om ingeënt te worden, en dat die niet werden geweigerd.