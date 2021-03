Meer dan 30 miljoen Britten hebben coronavaccin gekregen

Het ongeveer 66 miljoen inwoners tellende Verenigd Koninkrijk gaat in Europa aan kop met het vaccineren van burgers. Het aantal vaccinaties is terug te zien in de besmettingscijfers. Zondag werden 3862 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Zaterdag ging het om 4715 gevallen, de geringste toename sinds eind september. De piek lag op 8 januari met ruim 68.000 gevallen in een dag tijd. ‘Het vaccin redt levens en is onze weg uit deze pandemie”, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock zondag.

De jongste cijfers steunen premier Boris Johnson in zijn plannen om de strenge lockdown snel te versoepelen, ook al blijven wetenschappers waarschuwen voor virusmutaties. In Engeland is de ‘blijf-thuis-regel’ vanaf maandag bijvoorbeeld minder strikt. Groepen van maximaal zes mensen mogen elkaar dan buiten ontmoeten.