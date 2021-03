Russische mensenrechtencommissie niet bezorgd om toestand Navalni

Ondanks klachten van de gevangengenomen Russische oppositieleider Aleksej Navalni over pijn en een gebrek aan medische zorg, stelt een Russische mensenrechtenorganisatie dat er weinig reden tot zorg is. Leden van een openbare commissie voor de bescherming van mensenrechten in detentiecentra hebben Navalni vrijdagochtend bezocht in de strafkolonie op zo’n 100 kilometer van Moskou waar hij een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit.

Zijn advocaten bezochten hem een dag eerder, nadat ze een tijd geen toegang meer hadden gehad tot hun cliënt. Navalni heeft al vier weken last van acute rugpijn, zeiden ze. Ook zou hij door klachten aan zijn been niet meer kunnen lopen. Ook via zijn Instagram-account sprak Navalni deze klachten uit.

De gevangenisautoriteiten zouden Navalni alleen twee pijnstillers per dag hebben gegeven. Zijn advocaten zeggen al vier weken te proberen de juiste medicijnen voor hem te regelen, maar daar niet in te slagen. Ook was het niet mogelijk om Navalni door een eigen arts te laten onderzoeken.

Korte toelichting

De Russische gevangenisdienst kwam voor de uitlatingen van de advocaten alleen met een korte toelichting op de gezondheid van de oppositieleider. Navalni zou evenals andere gevangenen een medisch onderzoek hebben ondergaan. Zijn toestand werd omschreven als ‘stabiel en bevredigend”.

Het panel bevestigt nu dat Navalni inderdaad pijn heeft aan zijn been en dat hij om hulp heeft gevraagd bij het verkrijgen van pijnstillers. Verder zou hij volgens de commissie echter geen verzoeken hebben ingediend, meldt het Russische persbureau TASS. ‘Hij kan nog steeds zelf lopen”, aldus de commissie.

Bedenkingen

Navalni bevestigde het bezoek van de commissie via zijn Twitter-account, maar sprak wel zijn bedenkingen uit over het feit dat de leden niet meteen na afloop met een rapport kwamen. ‘Misschien was overleg nodig om achteraf een aankondiging te maken - zoiets als ‘hij kan zelf lopen’”, stelde de oppositieleider in de tweet.

Navalni zit vast omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling, die volgens hem politiek gemotiveerd was. De criticus van het Kremlin had zich niet zoals afgesproken bij de Russische autoriteiten gemeld. Hij herstelde in Duitsland nadat hij in eigen land was vergiftigd met een zenuwgif.