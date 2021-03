Duizenden inwoners Myanmar vluchten naar Thailand na luchtaanval

Ongeveer 3000 Myanmarese dorpelingen uit de zuidoostelijke staat Karen zijn zondag naar buurland Thailand gevlucht nadat het leger luchtaanvallen uitvoerde. De aanvallen richtten zich op een gebied dat in handen is van een gewapende etnische groep, melden lokale media en activistengroepen.

Het leger van Myanmar voerde luchtaanvallen uit op vijf gebieden in het Mutraw-district, nabij de grens met Thailand. Onder meer een kamp voor ontheemden werd het doelwit van de aanvallen.

‘Op dit moment verschuilen dorpelingen zich in de jungle en meer dan 3000 van hen zijn al de grens met Thailand overgestoken om daar hun toevlucht te zoeken”, zegt een woordvoerder van een lokale organisatie die opkomt voor vrouwenrechten in een verklaring.

Staatsgreep

Het is onrustig in Myanmar sinds de militaire staatsgreep begin februari. In totaal zijn sinds de coup zeker 440 mensen gedood. De defensiechefs van twaalf landen, waaronder Nederland, hebben zaterdag in een gezamenlijke verklaring het dodelijke geweld door het leger tegen ongewapende burgers veroordeeld.

Zaterdag was de dodelijkste dag sinds de staatsgreep op 1 februari. 114 mensen zouden om het leven zijn gekomen, onder wie meerdere kinderen.

Buurland Thailand liet eerder deze maand al weten voorbereidingen te treffen voor de komst van vluchtelingen, nadat steeds meer inwoners van Myanmar vanuit de grootste stad naar het platteland vertrokken.