Poetin dringt bij Russen aan vaccin te nemen wegens lage opkomst

Volgens Poetin is het van groot belang dat mensen zich laten inenten. ‘Als iemand zich zelfverzekerd wil voelen, niet ziek wil worden en geen serieuze gevolgen wil ondervinden van die ziekte, dan is het natuurlijk beter om dit vaccin te krijgen”, zei hij op staatszender Rossiya-1.

Zelf kreeg de 68-jarige president dinsdag een vaccin toegediend. Het is niet bekendgemaakt met welk vaccin hij is gevaccineerd, maar het gaat in ieder geval om een middel van Russische makelij. Ook besloot Poetin de prik achter gesloten deuren te krijgen, in tegenstelling tot veel andere wereldleiders.

Enige bijwerkingen

Een woordvoerder liet weten dat Poetin zich na de inenting goed voelde. Wel liet hij zelf weten enige bijwerkingen te hebben gehad. ‘Ik werd de volgende ochtend wakker met milde spierpijn, maar ik had geen verhoging”, aldus Poetin. Ook zei hij een oncomfortabel gevoel te hebben op de plek waar hij de prik kreeg. Het Kremlin maakt bewust de naam van het vaccin niet bekend, ‘omdat alle drie de Russische vaccins betrouwbaar en effectief zijn”.

Rusland begon in december met een vaccinatiecampagne maar tot nu toe hebben ongeveer 4 miljoen van de 144 miljoen inwoners twee prikken ontvangen. Nog eens 2 miljoen Russen zouden hun eerste prik hebben gehad.

‘Biologisch wapen’

Een recente peiling toont aan dat minder dan een derde van de Russische bevolking bereid is zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Bijna twee derde van de bevolking zou geloven dat het virus door mensen is gecreëerd als ‘biologisch wapen”.

Rusland is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Tot nu toe raakten meer dan 4,5 miljoen inwoners besmet. Ruim 200.000 Russen zouden zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, hoewel het land zelf lagere cijfers meldt.