Picknickactie door horecaondernemers Breda ‘’groot succes’’

De picknickactie van horecaondernemers in Breda is een ‘groot succes’ met veel mensen die meedoen. Dat zegt kroegbaas en mede-initiatiefnemer Johan de Vos, vicevoorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ‘Het is stikgezellig en hartstikke leuk”, laat De Vos weten. Het landelijke picknickmoment is een reactie op het kabinetsbesluit om de terrassen voorlopig dicht te houden.

Mensen die op de picknick afkomen hoeven geen eigen eten en drinken mee te brengen. De kroegen en de restaurants gebruiken hun afhaalfunctie om iedereen van versnaperingen te voorzien. Het idee van de picknick om ondernemers te ondersteunen ontstond in Breda waar eind februari al een soortgelijk initiatief was. Volgens de initiatiefnemers doen ondernemers in verschillende steden mee waaronder Alkmaar, Maastricht, Bergen op Zoom en Venray.

Mensen in Breda die meedoen aan de picknick kunnen buiten op groene kleedjes gaan zitten. De Vos zat ook al achter eerdere horeca-initiatieven, zoals het plan om in maart tegen de coronamaatregelen in toch open te gaan en weer later om terrassen toch buiten te zetten. Hij is van plan elke dag dat het lekker weer is mensen op te roepen om buiten te komen picknicken. ‘En zelfs bij slecht weer hebben mensen zin om iets te doen”, zegt De Vos.

Signaal naar Den Haag

De gemeente Breda heeft geen bezwaar tegen het plan, liet een woordvoerder al weten. ‘Afhalen mag, picknicken mag en als mensen zich aan de regels houden, is er geen enkel probleem. We hebben ook geen plan om te handhaven hierop”, zei de gemeente. Volgens De Vos doen ongeveer vijftig tot zestig Bredase horecagelegenheden mee aan de actie.

Brancheorganisatie KHN zei eerder al begrip te hebben voor het initiatief. De organisatie hoopt dat van de picknickactie een ‘duidelijk signaal’ uitgaat naar Den Haag. Dit omdat ‘het water veel ondernemers aan de lippen staat”. Volgens KHN kan de horeca met inachtneming van de coronavoorschriften veilig open.