Paus op Palmzondag weer in vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek

Paus Franciscus heeft zijn mis op Palmzondag voor het tweede jaar op rij opgedragen voor een bescheiden publiek. Bij de plechtigheden in de Sint-Pietersbasiliek waren zo’n 120 gelovigen en enkele tientallen kardinalen aanwezig. Nieuwssite Vatican News bericht dat ook miljoenen mensen konden meekijken via televisie, radio en het internet.

Christenen vieren op Palmzondag de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Normaliter verzamelen zich dan tienduizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein om het begin te vieren van de Goede Week, maar massabijeenkomsten zijn door de pandemie ook dit jaar niet toegestaan.

De 84-jarige paus sprak zondag over de ellende die is veroorzaakt door de pandemie. Mensen lijden volgens Franciscus fysiek, psychisch en spiritueel. ‘De duivel maakt misbruik van de crisis om wantrouwen, wanhoop en verdeeldheid te zaaien”, waarschuwde hij.

Later in de Goede Week volgen Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De pauselijke activiteiten zijn op die dagen ook kleinschaliger dan voor de pandemie. Italië zit tot na Pasen in lockdown en ook in Vaticaanstad zijn maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.