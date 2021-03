Alle hoofdrolspelers bij debat over mislukte verkenning

De hoofdrolspelers in de mislukte formatieverkenning door Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) kruisen komende week hoogstpersoonlijk de degens in de Tweede Kamer. Onder anderen Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) voeren zelf het woord namens hun partij in het door Geert Wilders (PVV) aangevraagde debat.

Aan de verkenning kwam afgelopen week abrupt een einde toen details over de gesprekken door een blunder van Ollongren op straat kwamen te liggen. De demissionaire minister van Binnenlandse Zaken verliet na een positieve coronatest gehaast het Binnenhof. Bij vertrek werd zij gefotografeerd terwijl zij aantekeningen voor de gesprekken die zij die dag zou voeren, zichtbaar en leesbaar onder de arm droeg.

Vooral bij het CDA wekten de genoteerde 'aandachtspunten' veel verbazing. Bijzonder pijnlijk was de suggestie dat bij kabinetsdeelname door de christendemocraten, wellicht een "functie elders" moest worden gevonden voor Pieter Omtzigt, het populaire maar uiterst kritische Kamerlid dat tweede stond op de CDA-kandidatenlijst.

Ministerspost Hoekstra

Ook zou besproken moeten worden welke ministerspost weggelegd zou zijn voor CDA-leider Wopke Hoekstra. Diens "onderhandelingsstijl" zou daarbij aan de orde moeten komen. Hij kreeg daar al eerder kritiek op in zijn huidige functie als minister van Financiën. Doorgaans is dat overigens een portefeuille die naar de op een na grootste coalitiepartij gaat, in dit geval D66.

De Kamer zal vooral willen weten hoe de opmerkingen over Omtzigt in de notities terecht zijn gekomen. Rutte bezwoer vorige week al dat hij noch Kaag de positie van de CDA'er aan de orde heeft gesteld in de gesprekken met de verkenners. Ook Hoekstra liet weten dat de genoemde onderwerpen niet met hem zijn besproken.

Negatief testen

In de notities stond ook te lezen dat de linkse partijen elkaar na de voor hun teleurstellende verkiezingsuitslag "niet echt vasthouden". Zowel Ploumen als Klaver liet meteen weten zich niet in dat beeld te herkennen. Beide partijen sturen nog altijd aan op linkse samenwerking, haastten zij zich te zeggen.

De twee opgestapte verkenners hebben al toegezegd mee te werken aan het debat, dat voor woensdag op de rol staat. Ollongren moet dan wel klachtenvrij blijven en eerst negatief testen op het coronavirus. Pas na het debat gaat de verkenning verder onder leiding van de nieuwe verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees.