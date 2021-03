‘Energiebedrijf Total evacueert medewerkers uit belegerde stad’

Het Franse energiebedrijf Total heeft ongeveer duizend medewerkers geëvacueerd uit Palma in Mozambique. Die kuststad wordt al dagen belegerd door jihadisten. Een hoge regeringsfunctionaris zegt dat het Total-personeel per schip in veiligheid is gebracht.

De extremisten openden afgelopen week de aanval op Palma, een belangrijk knooppunt in de gasrijke regio. Honderden mensen zouden tijdens de gevechten een veilig heenkomen hebben gezocht in het Amarula Palma hotel. Het is onduidelijk hoeveel mensen zich daar nu nog bevinden. Jihadisten zouden vrijdag bij dat hotel nog een konvooi hebben aangevallen met vluchtende mensen.

Mensen in Palma worden ook via de lucht geëvacueerd. Het Zuid-Afrikaanse beveiligingsbedrijf Dyck Advisory Group zei zaterdag zeker twintig personen met helikopters in veiligheid te hebben gebracht. Omdat mobiele telefonie is verstoord, is het lastig een goed beeld te krijgen van de situatie in de stad.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft de autoriteiten in het land, dat grenst aan Zuid-Afrika, opgeroepen om burgers te beschermen. De groep zegt van getuigen te hebben gehoord dat er lichamen op straat liggen en dat de aanvallers schieten op willekeurige mensen en gebouwen.