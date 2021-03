Tientallen mensen naar volledig geopende kerken Urk en Krimpen

Zeker tientallen kerkgangers kwamen zondagochtend samen in de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk in Urk, die de deuren ondanks de coronacrisis weer hebben geopend voor alle leden. ‘Het geloof in God is belangrijker dan de regering”, aldus een 20-jarige kerkganger in Krimpen aan den IJssel.

Bij de Mieraskerk zei een hulpkoster dat mensen bij elkaar kunnen komen in drie verschillende zalen: de kerkzaal en twee zaaltjes erbij. Volgens hem kwamen er ieder weekend al mensen in kleinere groepen naar de kerk. Daaruit zouden weinig tot geen besmettingen zijn voortgekomen. De kerkenraad heeft daarop besloten iedereen weer uit te nodigen, aldus de hulpkoster.

‘Dat is het bewijs dat de Heer goed voor ons zorgt”, zei de hulpkoster verwijzend naar het uitblijven van veel besmettingen eerdere zondagen. ‘We zullen in de kerk ook bidden of de Here ons wil bewaren.’ Volgens de hulpkoster houden de kerkgangers 1,5 meter afstand, en staan er ontsmettingspompjes. Er wordt wel gezongen, en een mondkapje is niet verplicht. Op de vraag waarom de kerkdienst niet vanuit huis kan worden gevolgd, zei de koster: ‘Maar de kerk is niet thuis. De kerk is de plek waar de Heer ons wil spreken. Want de Heer is onze Koning.’

Belagen

Op Urk vertelde een oudere kerkganger van de Sionkerk dat afgelopen zondag de groep kerkgangers nog in tweeën was geknipt: de ene groep mocht in de ochtend, de andere in de avond. ‘Je moet de mensen hierin vrijlaten”, zei hij over de nieuwe maatregelen van zijn kerk. Angst voor het virus heeft hij niet. ‘Ik heb het al gehad en mijn vrouw ook.’ Hij is twee weken zwaar ziek geweest, vertelde de man. Pers is niet toegelaten, maar via de kerktelefoon is de dienst te volgen. In de Sionkerk werd uit volle borst gezongen.

Een plaatsgenoot zei dat de pers, die in groten getale aanwezig is bij de kerk, de zondagsrust verstoort. ‘Je moet niet raar opkijken als straks iemand met een auto op jullie inrijdt”, zei hij, wijzend naar een cameraploeg. Twee jongeren uitten hun onvrede door een verslaggever en de cameraman van PowNed te belagen.

‘Onverantwoord’

Eerder deze week werd bekend dat de Sionkerk in Urk en de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel de deuren weer openen voor alle leden. In de Mieraskerk, die zo’n 1900 leden telt, passen ongeveer 1500 mensen. De Sionkerk heeft plek voor zo’n vijfhonderd mensen. Dagblad Trouw schreef woensdag dat alle leden zonder gezondheidsklachten weer welkom zijn in de Sionkerk. Mondkapjes zijn niet verplicht en ook hoeft er geen afstand te worden gehouden. De kerkenraad van de gereformeerde gemeente op Urk zou hiertoe hebben besloten uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid en zou tegemoet willen komen aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente.

Premier Mark Rutte noemde het weer volledig openen van de deuren van de Sionkerk heel egoïstisch en volstrekt onverantwoord. Vanwege de vrijheid van godsdienst is er weinig wat de overheid kan doen om de kerk tot ander beleid te bewegen.