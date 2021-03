Kerkganger Krimpen schopt en slaat verslaggever

Een kerkganger heeft zondagochtend bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel een verslaggever van RTV Rijnmond een trap en een klap gegeven. De politie is op zoek naar de dader.

Volgens een politiewoordvoerder stond de verslaggever iemand te interviewen, toen de kerkganger eraan kwam en de verslaggever een trap en een klap gaf. Volgens een aanwezige ANP-verslaggever ging het om een karatetrap in de rug, maar dat weet de politiewoordvoerder niet.

Een beveiliger van de NOS greep in. Een hulpkoster riep de kerkganger tot de orde. De kerkganger verdween uiteindelijk in de kerk. De politie kwam ter plaatse. De Rijnmond-verslaggever doet aangifte. De politie verwacht de dader na de dienst aan te houden. ‘Degene die we willen aanhouden, ging de kerk in en de kerkdienst is nu bezig”, aldus de politiewoordvoerder.

De Mieraskerk kwam afgelopen week in het nieuws, toen bekend werd dat het gebedshuis ondanks de coronacrisis de deuren weer opent voor alle leden. Zondag werd er weer een dienst gehouden.