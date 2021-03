De corona-alarmbellen rinkelen al 200 dagen

De alarmbellen gingen af, afgelopen september. In 24 uur tijd waren meer dan 1200 mensen positief getest op het coronavirus. Dat was toen ontzettend veel. Nederland ging door de zogeheten signaalwaarde heen. Sindsdien werd het alleen maar erger, en komende woensdag zit Nederland voor de tweehonderdste achtereenvolgende dag boven die grens.

De signaalwaarde was in juni vastgesteld door de overheid, na de eerste golf en voordat de tweede golf zou beginnen. De alarmbellen zouden afgaan wanneer in een dag tijd meer dan 7 op de 100.000 inwoners positief werden getest. Als er veel besmettingen zijn, kan dat leiden tot veel ziekenhuisopnames, dus overbelasting van de zorg, en tot veel sterfgevallen. De overheid zou dan misschien strengere maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de eerste golf was Nederland al drie keer net boven die grenswaarde uitgekomen. Maar dat was verleden tijd toen de signaalwaarde werd vastgelegd. Nederland telde toen ongeveer 200 gevallen per dag, omgerekend ongeveer 1 op de 100.000 mensen. Eind juli begon het aantal coronagevallen voorzichtig op te lopen. De regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond kwamen als eersten boven de signaalwaarde uit.

Als een olievlek

Die nieuwe uitbraken verspreidden zich als een olievlek over het land en in september begon de tweede coronagolf. Op 11 september meldde het RIVM 1272 nieuwe coronagevallen, omgerekend 7,3 op elke 100.000 Nederlanders. Op 12 september waren het er precies 7 per 100.000. Op 13 september zakte het aantal gevallen onder de grens, maar sinds 14 september zit Nederland onafgebroken boven het alarmniveau.

Bijna een maand later, op 13 oktober, besloot het kabinet tot een gedeeltelijke lockdown. Dat hielp even, het aantal gevallen daalde, maar eind november ging het weer omhoog. Daarom volgde half december een harde lockdown. De piek werd in de tweede helft van december bereikt. Op 17 december kwamen 12.780 nieuwe gevallen aan het licht, oftewel 73,4 per 100.000 Nederlanders. Op 20 december registreerde het RIVM 12.998 positieve tests (74,7 per 100.000). Dat is dus bijna elf keer de signaalwaarde.

Begin februari gingen alle teststraten dicht vanwege extreem winterweer. Een paar regio’s kwamen toen onder de signaalwaarde uit, maar Nederland als geheel bleef zelfs toen boven het alarmniveau zitten. Op 9 februari waren er 1761 positieve tests, 10,1 op de 100.000. En sinds begin maart gaat de lijn weer omhoog. Met zaterdag als voorlopig het hoogste punt, toen er 8868 positieve tests bijkwamen, 50,9 per 100.000.