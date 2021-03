Politie Den Bosch betrapt zestig feestvierders in tent op straat

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Den Bosch een illegaal feest met zo’n zestig aanwezigen in een op straat geplaatste tent beëindigd. Twee mensen zijn aangehouden. Ook zijn 36 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok.

De feestvierders waren volgens de politie vooral jongeren. Een groot aantal van hen probeerde weg te rennen toen de politie rond middernacht arriveerde. Ook werden voorwerpen tegen een politieauto gegooid.

Agenten hebben de geluidsapparatuur in beslag genomen.