Gewonden na bomexplosie bij Indonesische kerk

Verschillende mensen zijn zondag gewond geraakt door een explosie vlakbij een kerk in de Indonesische provincie Zuid-Sulawesi, meldden lokale media. Volgens een woordvoerder van de politie is de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een bom. Mogelijk gaat het om een zelfmoordaanslag.

De explosie vond plaats toen de mis in de kerk in Makassar, de hoofdstad van Zuid-Sulawesi, net was afgelopen. ‘We waren net klaar met de mis en de mensen gingen naar huis toen het gebeurde”, zei een priester op Metro TV. Volgens hem heeft een parochiaan proberen te voorkomen dat ‘een zelfmoordterrorist’ de kerk probeerde binnen te komen.

Kerken zijn in het verleden het doelwit geweest van extremisten in Indonesië, het land met de meeste moslims ter wereld.