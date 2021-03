Vlaggen gaan uit in Amsterdam voor 20 jaar regenbooghuwelijk

Op 1 april is het precies twintig jaar geleden dat in Amsterdam voor het eerst ter wereld twee mensen van hetzelfde geslacht elkaar het ja-woord gaven. De toenmalige burgemeester van de hoofdstad, Job Cohen, voltrok de eerste vier huwelijken. Om dit jubileum te vieren, zijn er allerlei (online-)activiteiten.

Overal in de stad wappert donderdag de regenboogvlag en door de grachten vaart een ‘bruidstaart’. Amsterdammers kunnen via de gemeente gratis een regenboogposter bestellen en deze op hun raam plakken. Ook is er een speciale regenboogstadswandeling, die langs twintig plekken in de stad gaat die belangrijk waren in de strijd voor acceptatie en gelijke rechten voor lhbti-Amsterdammers.

Verder is de fototentoonstelling Legale Liefde te zien, waarin twintig getrouwde regenboogstellen over de betekenis van hun huwelijk vertellen. Deze tentoonstelling reist de komende weken door de stad en is vanaf 1 april voor het eerst te zien bij het stadhuis.

Reden tot zorg

Hoewel de vlag uit gaat in Amsterdam, is er volgens de gemeente ook reden tot zorg. ‘Want gelijke rechten betekenen niet automatisch dat iedereen ook hetzelfde behandeld wordt. Nog steeds hebben lhbtiq+ personen in Amsterdam te maken met uitsluiting, discriminatie en geweld. Dat is onacceptabel.’

Vanaf 19.00 uur is er op de website van de gemeente een onlinesymposium waar de emancipatie van de lhbti-gemeenschap in Nederland wordt besproken. Sprekers zijn onder anderen Job Cohen en activisten Naomie Pieter en Dinah Bons.

Livestream

De openbare bibliotheek Amsterdam verzorgt, in samenwerking met Pride Amsterdam, Amsterdam Museum en Salto TV, vanaf 20.00 uur een livestream met dans, muziek, gesproken woord en panelgesprekken. De presentatie is in handen van WINQ-hoofdredacteur Martijn Kamphorst en er zijn bijdragen van Dolly Bellefleur, Iconic*stories en Tabulae Rasae.

Lhbti-organisatie COC Nederland, de Amsterdamse welzijnsstichting SOOZ en de Gaykrant riepen burgers, bedrijven, gemeenten en instellingen op om donderdag de regenboogvlag te hijsen. Daarmee willen de organisaties aandacht vragen voor een gelijkwaardige positie voor lhbti’ers en de verdere normalisering van diversiteit.

Nederland had in 2001 de primeur met een wet die het mogelijk maakte dat twee personen van gelijk geslacht in het huwelijksbootje mochten stappen. Aan het openstellen ging een jarenlange strijd vooraf door de lhbti-gemeenschap en politici. Sindsdien hebben tal van andere landen het Nederlandse voorbeeld gevolgd.