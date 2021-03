Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is opnieuw lager dan een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zondagochtend 17.176 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Een dag eerder werden 20.472 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 21.573 op vrijdag.

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.772.401 inwoners van Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 90 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.870 levens geëist.

De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april. Het besluit om het aantal sociale contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door Merkel ingetrokken na een storm van kritiek.