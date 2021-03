Bisschoppen leggen rituelen rond Pasen online uit

Kardinaal Wim Eijk en zeven bisschoppen gaan vanaf zondag de rituelen rond en de betekenis van de periode rond Pasen uitleggen. Het is zondag Palmpasen. In totaal verschijnen tot en met tweede paasdag acht filmpjes op vierpasen.nl. Elke bisschop vertelt ook wat Pasen persoonlijk voor hem betekent.

Bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam trapt zondag af met een uitleg over de palmtakken die bij Palmpasen horen. Woensdag vertelt bisschop Ron van den Hout over Chrismamis, de mis waarin de heilige olie wordt gewijd. Op Witte Donderdag is het de beurt aan bisschop Gerard de Korte, die ingaat op de voetwassing. Aartsbisschop Wim Eijk neemt op Goede Vrijdag het lijdensverhaal voor zijn rekening.

Op Stille Zaterdag verschijnen twee filmpjes. Een over waarom deze dag voor Pasen voor gelovigen helemaal stil is en één over de paaswake, die op zaterdag bij zonsondergang begint en duurt tot aan zonsopgang op paaszondag. Bisschop Harry Smeets van het bisdom Roermond preekt op eerste paasdag over de verrijzenis en bisschop Hans van den Hende sluit op tweede paasdag af met een vooruitblik naar Pinksteren, vijftig dagen na paaszondag.