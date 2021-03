Minister: zorgen om school die leerlingen ‘uit de kast dwong’

De onderwijsinspectie onderzoekt of moet worden opgetreden tegen de reformatorische school Gomarus in Gorinchem, omdat die homoseksuele leerlingen zou hebben gedwongen uit de kast te komen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob.

De bewindsman reageert op een recent artikel in NRC, waarin oud-leerlingen van de school Gomarus in Gorinchem vertellen dat hen dit is overkomen. Hij noemt de gang van zaken zoals die in het stuk wordt beschreven "absoluut onaanvaardbaar".

"De inspectie heeft mij laten weten de verhalen in het artikel als een zorgelijk signaal te beschouwen en neemt dit zeer serieus", aldus Slob. Het bestuur van de school wordt daar op aangesproken en de inspectie bekijkt "welke acties vanuit haar toezicht noodzakelijk zijn".

Pijnlijk

Slob vindt de verhalen van de jongeren "ontzettend pijnlijk" en noemt het "enorm dapper" dat zij die hebben durven vertellen. "Dat kan niet makkelijk zijn geweest". De bewindsman benadrukt dat elke leerling zich veilig moet kunnen voelen op school.

"Dat betekent onder meer dat geen enkele school in Nederland leerlingen mag veroordelen of afwijzen op basis van hun seksuele identiteit", zegt Slob. "Niet in een identiteitsverklaring, niet in hun toelatingsbeleid en niet in hun schoolcultuur."

Rillingen

Ook in de Tweede Kamer is met verbijstering gereageerd op het verhaal. D66-Kamerlid Rob Jetten voelt zich "verdrietig, boos en strijdbaar" na het lezen ervan. Hij vindt het "dapper en belangrijk" dat de jongeren hun verhaal hebben willen doen. "Hier krijg ik echt rillingen van", zegt VVD'er Dilan Yesilgöz-Zegerius.

"Schokkende en verdrietige verhalen", twittert PvdA-leider Lilianne Ploumen. "De vrijheid van jongeren om te zijn wie je wil zijn moet voorop staan, niet vrijheid van religie van orthodoxe schooldirectie."