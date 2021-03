‘Nieuwe poging om vastgelopen containerschip vlot te trekken’

Het containerschip Ever Given zit al sinds dinsdag vast in de ondiepere zijkanten van het Suezkanaal. Omdat het 400 meter lange schip diagonaal ligt, kunnen andere schepen niet meer door het belangrijke kanaal voor het goederenvervoer tussen Azië en Europa.

Het Nederlandse Smit Salvage, dat is gevraagd te helpen bij het vlot trekken van de Ever Given, meldde dat zondagmiddag zwaardere sleepboten arriveren. Die schepen met extra trekvermogen zouden op zijn vroegst zondagavond ingezet kunnen worden, aldus een woordvoerder van moederbedrijf Boskalis.