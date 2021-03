Nieuwe Michelinsterren voor 10 restaurants per ongeluk al bekend

Tien restaurants in Nederland krijgen dit jaar in elk geval een Michelinster. De bekendmaking zou pas maandag volgen, maar de informatie was zaterdag per ongeluk al via een app van de organisatie te zien. Dat heeft een woordvoerster van Michelin bevestigd.

Op het lijstje staan tien restaurants die een ster krijgen. Brut172 van chef Hans van Wolde in Reijmerstok (Limburg) sleept er zelfs twee in de wacht en Restaurant 212 Amsterdam krijgt er een tweede bij.

Nieuwkomers, met één ster, zijn De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk (Zeeland) en Tilia (voorheen De Zwaan) in Etten-Leur.

De sterrenceremonie wordt jaarlijks omlijst door veel geheimzinnigheid en spanning bij chefs over de hele wereld. De restaurants die sterren verliezen, zijn nog niet bekend.