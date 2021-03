De Jonge: viruswappiegeluid van Forum is regelrecht gevaar

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid haalt in een interview in het AD hard uit naar Forum voor Democratie vanwege diens standpunten over het coronabeleid. ‘Dat je zo’n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar maak ik me echt zorgen over”, aldus De Jonge in de krant.

Voor De Jonge is het duidelijk dat veel meer mensen door coronamoeheid vatbaar zijn voor alternatieve theorieën. ‘Maar blijkbaar is er ook een groep die valt voor een partij die de ernst van het virus bagatelliseert, die alle maatregelen betwist en ook nog de enige echte weg uit deze crisis, vaccinatie, verdacht maakt”, aldus de minister over Forum. De partij van Thierry Baudet is bij de verkiezingen van vorige week gegroeid van twee naar acht zetels.

Volgens De Jonge ondermijnt de visie van Forum de volksgezondheid. ‘Dat is een regelrecht gevaar”, zegt hij. ‘Maar met de groep die het virus niet ontkent maar wel twijfelt, wil ik in gesprek. Dat doe ik ook zo veel mogelijk, bijvoorbeeld via Insta live-sessies, of op straat, al wordt dat laatste door veiligheidsmaatregelen steeds lastiger. Mensen die het moeilijk hebben omdat de hele situatie zo lang duurt en daarom misschien vatbaar zijn voor twijfel, die wil je er wel graag bij houden. Omdat die groep in potentie dusdanig groot is dat je je daadwerkelijk zorgen moet maken over bijvoorbeeld de vaccinatiegraad die je als land kunt bereiken.’

Baudet reageert op Twitter fel op de aanval van De Jonge op hem en zijn partij. ‘Deze mannen zijn het contact met de werkelijkheid volledig verloren”, stelt hij. ‘Ze zitten in een bubbel van gekte, een hysterie waar ze niet meer uit kunnen komen.’