Eigenaar blokkeerschip Suez: mogelijk zaterdagavond oplossing

De eigenaar van de Ever Given, het vastgelopen containerschip dat al dagenlang het Suezkanaal blokkeert, heeft goede hoop dat het 220.000 ton wegende vaartuig zaterdagavond kan worden losgetrokken. Dat zei Yukito Higaki, president van het schipleasebedrijf Shoei Kisen Kaisha in een persconferentie voor Japanse media.

Higaki legde uit dat grond onder het schip vandaan wordt gehaald met behulp van baggermaterieel, een klus waar het Nederlandse Smit Salvage bij helpt. Eenmaal losgetrokken, zou de 400 meter lange Ever Given weer als vanouds moeten functioneren. "Het schip maakt geen water. Er zijn ook geen problemen met het roer en de scheepsschroeven."

Topman Peter Berdowski van Boskalis, het moederbedrijf van Smit Salvage, toonde zich ook al optimistischer over de vorderingen met het vlot trekken van het containerschip. Hij zei vrijdag in actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat de Ever Given, als alles meezit, na het weekend vrij kan komen. Eerder durfde hij nog geen schatting te geven en waarschuwde hij dat de klus dagen of zelfs weken kon duren.

Het schip liep dinsdag vast en ligt zodanig dwars dat het kanaal in Egypte wordt geblokkeerd voor andere schepen. Dit raakt wereldwijde transportstromen hard, omdat er normaal altijd veel schepen varen. Het kanaal is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. Elke dag wordt voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal vervoerd.