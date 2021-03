‘EU en Groot-Brittannië dichtbij deal over coronavaccins’

Door de overeenkomst kan de EU niet meer dreigen met een verbod op de export van vaccins van fabrikant Pfizer/BioNTech naar Groot-Brittannië. In ruil voor die belofte ziet Groot-Brittannië af van een bestelde levering van AstraZeneca-vaccins die op lange termijn vanuit Nederland zou worden geëxporteerd.

De trage levering van coronavaccins aan de EU leidt in toenemende mate tot een conflict tussen Londen en Brussel. Centraal in de meest recente ruzie over de vaccinaties is een farmaceutische fabriek in Nederland die volgens de Britse premier Boris Johnson vaccins van AstraZeneca moet maken voor de Britten. Dat wordt op het continent betwist. De fabriek van de onderneming Halix in Leiden is vrijdag officieel goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

De EU is op haar beurt van mening dat Groot-Brittannië meer zou moeten leveren, onder meer om te helpen compenseren voor de vertraagde leveringen van fabrikant AstraZeneca. AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken.

Woensdag werd bekend dat vanuit Brussel en Londen toenadering tot elkaar werd gezocht om ervoor te zorgen dat er meer vaccins beschikbaar komen voor de burgers van alle partijen.