President Biden kwaad over nieuwe kieswet Georgia

Volgens hem hebben de Republikeinen de ‘on-Amerikaanse’ wet door het parlement van Georgia ‘gejast’ om mensen het stemrecht te ontzeggen. In een verklaring bestempelt hij de wet als een nieuwe versie van een wet die ooit gebruikt werd om de Afro-Amerikanen te onderdrukken. Biden bekritiseert onder meer dat de stemlokalen vroeger sluiten, zodat arbeiders na hun werk niet meer kunnen stemmen.

De nieuwe regels werden eerder deze week aangenomen en daarna bekrachtigd door de Republikeinse gouverneur van Georgia. Om te stemmen gelden voortaan onder meer strengere regels voor identificatie.

Het Witte Huis uitte eerder al bezorgdheid, ook over het beperken van het stemmen per brief of volmacht. Verder mogen mensen geen water of eten meer geven aan kiezers die in een rij voor een stembureau staan te wachten. Dat geldt voortaan als misdrijf.

Georgia was een van de cruciale staten voor de overwinning van Biden op zijn Republikeinse rivaal Trump. Ook wonnen hier twee Democraten twee belangrijke senaatszetels.