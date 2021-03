Sloveense premier ruziet met Europarlementariër D66 over filmpje

De Sloveense premier Janez Janša is vrijdag boos opgestapt uit een overleg met het Europees Parlement. Hij kreeg het aan de stok met D66’er Sophie in ‘t Veld, die de vergadering leidde.

Een aantal Europarlementariërs wilde Janša in een onlinehoorzitting aan de tand voelen over de persvrijheid in zijn land, waarmee het beroerd is gesteld. De premier, een bewonderaar van Donald Trump, haalt geregeld hoogstpersoonlijk uit naar journalisten.

Om zich te verweren had Janša een filmpje meegebracht. Maar daar kwam hij te laat mee, zei In ‘t Veld. Dat vond de conservatieve regeringsleider dan weer censuur. Niet veel later verbraken Janša en zijn cultuurminister de inbelverbinding.