Schip blijft vastzitten in Suezkanaal, losmaken kan lang duren

Een nieuwe poging om het gestrande containerschip dat het Suezkanaal blokkeert, weer vlot te trekken, is vrijdag mislukt. Dit betekent dat het waarschijnlijk nog dagen en mogelijk weken gaat duren voordat het schip loskomt, met veel problemen in het internationale transport tot gevolg. ‘De focus ligt nu op baggeren om zand en modder rond de bakboordzijde van de boeg van het schip te verwijderen”, heeft Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), de technisch manager van het schip, laten weten.

De firma zei ook dat een Nederlands reddingsteam van Smit Salvage, een dochter van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, heeft aangegeven dat er dit weekend twee extra sleepboten zullen aankomen om te helpen bij het loskrijgen van de 400 meter lange Ever Given. Een gespecialiseerd baggerschip is donderdag al gearriveerd. Ook zijn er berichten dat de Amerikaanse marine experts naar Egypte wil sturen.

Eerste onderzoek suggereert volgens BSM dat het schip deze week dwars is komen te liggen als gevolg van harde wind. Bijvoorbeeld een storing in de motoren en andere mogelijke oorzaken worden uitgesloten, aangezien het schip dinsdag door het kanaal voer met speciale kanaalloodsen aan boord. Verder is bekend dat de lading van het schip niet beschadigd is geraakt. De 25 bemanningsleden van het schip, allemaal met de Indiase nationaliteit, blijven voorlopig aan boord en verkeren volgens BSM in goede gezondheid.

Problemen bij bevoorrading

Kenners vrezen dat het op zijn minst tot ergens volgende week zal duren voordat de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa weer toegankelijk wordt. Dit kan wereldwijde transportstromen flink raken. Het kanaal is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. Elke dag wordt voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal vervoerd.

Ook Nederlandse winkelketens als Blokker, Action en HEMA kunnen problemen gaan krijgen bij de bevoorrading als de blokkade van het Suezkanaal veel langer gaat duren, met mogelijk lege schappen tot gevolg. ‘Daar gaan we zeker last van krijgen”, zei topman Michiel Witteveen van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van winkelketens als Blokker, Intertoys en BCC, eerder op vrijdag al. Momenteel is evenwel nog geen sprake van tekorten.

Weken extra vaartijd

Bol.com inventariseert nog wat de mogelijke gevolgen zijn. ‘We hebben signalen gehad van onze leveranciers dat zendingen vertragingen op kunnen lopen, omdat er voorraad op het vastgelopen containerschip zelf zit of omdat nieuwe leveringen vertragingen oplopen doordat het Suezkanaal vermeden wordt”, stelt de webwinkel. Voorlopig zorgen de bestaande voorraden ervoor dat klanten nog niets merken.

De eerste schepen kiezen er inmiddels voor een tocht rond Afrika te maken in plaats van bij het Suezkanaal in de rij met wachtende schepen aan te sluiten. Dat zorgt voor weken extra vaartijd, met ook extra kosten en uitstoot tot gevolg. Verder heeft Rusland de opstopping aangegrepen om de route via de Noordelijke IJszee tussen Azië en Europa als alternatief te promoten.